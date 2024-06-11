Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu lideri Kalespor, Pınarbaşı Belediyespor'u 7-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Berke Can Kalkan, Gökhan Mutlu
Kalespor: Osman Demirtaş, Erkam Boyraz, Erdal Kartal, Mükremin Bayrak (Ahmet Topaloğlu dk.57), Yaşar Çam, Cüneyt Turgut, Okan Gürkan (Yakup Yalçınkaya dk.57), Ali Avcı, Süleyman Yasa, Mehmet Kurtuluş, Abdülbaki Baykaldı (Mustafa dk.57)
Pınarbaşı Belediyespor: Niyazi Emre Karasu, Muhammed M. Mağara (Alperen Gökçe dk.46), Semih Can, Burak Turgut, Fırat Daş, Fatih Selim Karayer, Musa Kara (Yunus Emre dk.65), Nesim Erdem Uğurlu, Yusuf Tükel, Göktürk Kara (Hacı Akgül dk.73), Ramazan Akdaş
Goller: Erkam Boyraz (dk.17-25-34 ve 68), Erdal Kartal (dk.82), Ahmet Topaloğlu (dk.85), Cüneyt Turgut dk.86) (Kalespor) - KAYSERİ
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