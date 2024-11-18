Kaloğlu ile Kayserispor Morale Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kaloğlu ile Kayserispor Morale Kavuştu

Kaloğlu ile Kayserispor Morale Kavuştu

Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu yönetiminde son 4 maçta 8 puan toplayarak moral buldu.

18.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, genç teknik direktörü Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı son 4 maçta aldığı 8 puanla moral buldu.

Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Son hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 11 haftada 12 puan alan Kayserispor, bunun 8'ini Kaloğlu yönetiminde topladı.

"Dört maçta alınan 8 puan üzerimizdeki kara bulutları dağıttı"

Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra oyuncularının verdiği reaksiyondan ve aldıkları puanlardan mutlu olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde 19 haftadır kazanamayan bir takımı devraldıklarını anımsatan Kaloğlu, "Mental ve fiziksel olarak dezavantajlı bir takım söz konusuydu. Dört maçta alınan 8 puan üzerimizdeki kara bulutları dağıttı. Oyuncuların öz güveni yerine geldi. Bu süreçte fiziksel olarak geliştiler ve sonuçlar da iyi oldu. 8 puan topladığımız 4 maçın tamamını da kazanıp 12 puan alabilirdik. Tüm maçları kazanabilecek bir oyun ortaya koyduk ama gelinen nokta beni mutlu ediyor. Oyuncularımın performansından son derece mutluyum." dedi.

Kaloğlu, göreve gelir gelmez eksikleri belirlemek için çalıştıklarını, takım savunmasını daha iyi yapabilmek ve sonucu gol olan bireysel hataların önüne geçmek için önlemler aldıklarını söyledi.

"Yeni sistemi de iyi hale getirmemiz lazım"

Kayserispor'da uzun süredir devam eden transfer yasağından dolayı derin bir kadro yapısı bulunmadığına dikkati çeken Kaloğlu, şöyle devam etti:

"Oyuncular üzerinden değil de farklı bir sistem üzerinden köklü bir değişikliğe gittik. Bu da takım savunmamızı güçlendirdi. Daha kompakt bir oyun oynamaya başladık. Haricinde de rakibe göre boş alanlarını iyi kullanıp, iyi stratejik kurgularla sonuca gitmeyi düşündük. Bundan iyi bir reaksiyon aldık. Bir de tüm oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Güçlü bir iletişimle onlarla güzel bir bağ kurduk. Eğlenceli antrenmanlar yaparak oyuncuların motivasyonunu yükselttik. Bizim uyguladığımız antrenmanlar fiziksel gücü de artırdı. Takımın maç başına koştuğu mesafe 100 kilometrelerden 120 kilometrelere yaklaştı. Lige verilen aralarda, fiziksel antrenmanlara daha çok önem veriyoruz. Çünkü bu konuda iyi olmamız lazım. İkili mücadele ve topu kaybettikten sonraki reaksiyonları çok iyi yapmamız gerekiyor. Koşu mesafemizi daha da arttırmamız lazım. O yüzden ölçülü bir şekilde yükleme yapıyoruz. Kayserispor'un son 4-5 yıldır oynadığı oyun dizilişinden farklı bir dizilişle sahaya çıkıyoruz. Yeni sistemi de iyi hale getirmemiz lazım."

Lige verilen aradan sonra zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Kaloğlu, "Dört orijinal stoperimizden 3'ü bu hafta olmayacak. Şimdi yine farklı mevkide başka bir oyuncuyu değerlendireceğiz. Fenerbahçe çok iyi ve güçlü bir kadroya sahip. Ancak benim ve ekibimin lügatinde baştan kaybetmek yok. Biz Fenerbahçe karşılaşmasına da iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Bununla ilgili de kafamda bir iki strateji var. Onunla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Rakibimizi zaten iyi analiz ediyoruz. Sonuçta ben onları, göreve gelmeden önce de maçlarına gidip analiz etmiştim. Şimdi oyuncularımızla birlikte bu strateji ve kurguyu sahaya yansıtabilirsek, bu dört maçta aldığımız iyi sonuçları Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Sinan Kaloğlu, Kayserispor, Fenerbahçe, kayseri, Bellona, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaloğlu ile Kayserispor Morale Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 13:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kaloğlu ile Kayserispor Morale Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.