Kaloğlu: Kasımpaşa Maçında Taraftarları Sevindireceğiz - Son Dakika
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Kaloğlu: Kasımpaşa Maçında Taraftarları Sevindireceğiz

Kaloğlu: Kasımpaşa Maçında Taraftarları Sevindireceğiz

Kayserispor'dan Sinan Kaloğlu, Adana Demirspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa'da galibiyet hedefledi.

02.11.2024 19:45
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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında taraftarları sevindireceklerini söyleyerek, "Pozisyonları oturtabilsek çok farklı bir oyun olabilirdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu. 14-15 tane şut şansları olduğunu fakat gole dönüşmediğini söyleyen Kaloğlu, "Öncelikle Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler. Bizim futbolcularımız da, kardeşlerimiz de çok iyi mücadele etti. Öncelikle biz bu karşılaşmayı kazanmak için çıktık. Kazanmak için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bu tip maçların zor olacağı, rakibin erken gol bulmadıkça direncinin çok yükseleceğini zaten bunu biliyorduk. Öyle de oldu zaten. Maçın içinde özellikle ilk yarı çok istediğimiz oyunu oturtaramasak da aslında pozisyonlar da geldi. O pozisyonlarda işte golü bulabilseydik. Bizim için daha rahat bir maç da geçebilirdi. Skor çok daha farklı olabilirdi. Devre arası hem diziliş hem de bazı oyuncularla bir 10 dakika sonra değiştirmemizle birazcık daha hareketlendi. Ceza sahasının içinde 22 kere topla buluştuk. 35 tane ortaya yüzde 85 pas isabetiyle oynadık ama 14-15 tane de şut attık ama maalesef futbol, oyunu. Biz de bugün o golü atamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. İyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler ama bazen olmayınca olmuyor. Tabii iyi bir çıkışımız vardı. Son iki haftada 4 puan aldık. Uzun zamandır galip gelemeyen bir Kayserispor vardı. Deplasmanda bunu yenmiş olduk. İçeride de uzun zamandır galip gelemeye yine bir Kayserispor var. Bunu bugün kırmak istiyorduk açıkçası ama üzgünüz. Gelişeceğiz oyuncularımızla da bunu konuştuk. Bugün daha fazla birbirimize sarılacağız. Herkes üzgün şu anda ama enerjimiz takımın içinde gayet iyi ve ben bu güzel birlikteliğin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum açıkçası" dedi.

"Takım bu ligi iyi yerlerde bitirecek"

Taraftarların bir kısmının istifa çağrısında bulunması sorusuna cevap veren Kaloğlu, "Evet belli bir taraftar kesimi böyle bir şeyde bulundu. Açıkçası ben onlara saygı duyuyorum. Onlar çünkü bu takımın galip gelmesini istiyorlar. Biz de istiyoruz ama ben daha yeni geldim ekibimle birlikte ve 2 haftada 4 puan aldık bakıldığında. Yani ve bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz biz burada. Birçok verilerde daha iyi duruma geldik açıkçası. Sonuçta bugün çocuklar her şeyini verdi. Antep maçında da her şeyi yaptı çocuklar gördünüz ama gol olmayınca olmuyor. Maalesef bugün o golü atıp taraftarlarımızı sevindirmek istedik ama sabırlı olsunlar. Biz şu an sürecin içindeyiz. Mayıs ayına kadar da önemli olan ne kadar puan alırsak mayısta eğer bu lig bittiğinde bizim takım ligde kalıyorsa hepimiz için başarıdır. O yüzden merak etmesinler. Takım bu ligi iyi yerlerde bitirecek. Dediğim gibi gelişiyoruz. Önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçında gidip de kazanabiliriz. Kazanırız da zaten. Açıkçası onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaloğlu: Kasımpaşa Maçında Taraftarları Sevindireceğiz - Son Dakika

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