Genç Antrenör Kalp Krizinden Vefat Etti - Son Dakika
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Genç Antrenör Kalp Krizinden Vefat Etti

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İnsanları spora teşvik etmek için didinen genç antrenör kalp krizinden öldü

06.09.2024 15:55
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- Kalp krizi geçiren genç antrenörün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

İnsanları spora teşvik etmek için didinen genç antrenör kalp krizinden öldü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli 30 yaşındaki badminton antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, genç yaşta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İnsanları spora teşvik ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmek için birçok çalışmaya imza atan genç antrenörün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'na sporcularıyla birlikte katıldıktan sonra gece yarısı Gümüşhane'ye dönen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli badminton antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, gece saatlerinde Torul ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Öğle saatlerine kadar odasından çıkmayan Boşnak'ı kontrol etmek için odasına giden aile bireyleri, genç antrenörün cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu belirledi.

Boşnak'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesi yarın Torul ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Son röportajında herkesi spor yapmaya davet etmişti

Öte yandan Gümüşhane'de insanları spora ve sağlıklı bir yaşama teşvik için birçok çalışma yapan gerçekleştiren Hasan Hüseyin Boşnak, yine spora teşvik için gerçekleştirilen bir projede verdiği son röportajda, "Herkesi spora davet ediyorum. Herkes spor yapmalı, biz buna en temelden başlamalıyız. Hastalıklara önlem olarak kesinlikle spor yapmalıyız. Bütün insanları hareketli olmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda yine çok sevdiği sporcularından bir tanesiyle fotoğraf paylaşan Boşnak'ın ölümü spor camiasını yasa boğdu.

Genç Antrenör Kalp Krizinden Vefat Etti
Kaynak: İHA

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