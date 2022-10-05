Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız sayın Ali Sürmen, bugün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulan Ali Sürmen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, tedavi altına alındı - Son Dakika

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