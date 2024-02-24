Kaltun Madran Muğla Ege Yıldızları, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek - Son Dakika
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Spor

Kaltun Madran Muğla Ege Yıldızları, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Kaltun Madran Muğla Ege Yıldızları, Türkiye\'yi Avrupa\'da temsil edecek

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Şampiyonu olan Kaltun Madran Muğla Ege Yıldızları spor kulübü, Avrupa Hokey Şampiyon Kulüpler Kupasında ülkemizi temsil edecek. Kulüp başkanı, antrenör ve sporcular, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştılar. Vali Akbıyık, sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

24.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Şampiyonu olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Kaltun Madran Muğla Ege Yıldızları spor kulübü sporcuları ve yöneticileri Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Avrupa Hokey Şampiyon Kulüpler Kupasında ülkemizi temsil edecek olan Kaltun Madran Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Serkan Şen, As Başkan Serhat Şen ve Türkiye Şampiyonu takım sporcuları Vali Akbıyık'ı Türkiye Şampiyonluğu kupalarıyla birlikte ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Türkiye Şampiyonluğundan dolayı sporcuları kutlayan Valisi İdris Akbıyık, Avrupa Hokey Şampiyon Kulüpler Kupasında olan Kaltun Madran Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularına başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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