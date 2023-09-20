Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi! Tüm takım hemen başına toplandı - Son Dakika

Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi! Tüm takım hemen başına toplandı

Son Güncelleme: 20.09.2023 15:03

Olimpiyat elemeleri yolunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas, karşılaşmanın 4. setinde bir pozisyonda topu çıkarmak isterken yere düştü ve kafasını kameraya çarptı. Ciddi bir yara almayan Vargas, arkadaşlarının yardımı sonrası ayağa kalktı ve maça devam etti.

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup etti. Mücadelenin 4. setinde Melissa Vargas'ın düşerek kafasını kameraya vurması sonrası kısa süreli panik yaşandı. Ancak ciddi bir şeyi olmayan milli voleybolcu daha sonra arkadaşlarının da desteğiyle kalkarak oyuna devam etti.

ARJANTİN DİRENDİ

Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı. İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı. Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı. A Milli Takım bu sonuçla grubunda 4'te 4 yaptı.

Melissa Vargas'ın sakatlık anı:

Kameraya çarpan Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi
Kameraya çarpan Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi

Filenin Sultanları, Melissa Vargas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi! Tüm takım hemen başına toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi! Tüm takım hemen başına toplandı - Son Dakika
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