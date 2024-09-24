Kamu Spor Oyunları Voleybol Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
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Kamu Spor Oyunları Voleybol Şampiyonları Belli Oldu

Kamu Spor Oyunları Voleybol Şampiyonları Belli Oldu

Erzurum'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda erkeklerde Emniyet, kadınlarda Bölge Adliye şampiyon oldu.

24.09.2024 14:56
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakalarında erkeklerde Emniyet Müdürlüğü, Kadınlarda ise Bölge Adliye Şampiyon oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen ve Aziziye Spor Salonu'nda 25'i aşkın kurum takımının katılımıyla yapılan Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvasında erkeklerde ve kadınlarda dereceye giren takımlar belli oldu.

Erkeklerde şampiyon Emniyet Müdürlüğü

GSB tarafından düzenlenen ve İl Müdürlüğünce organize edilen Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvasında Erkeklerde şampiyonluğu İl Emniyet Müdürlüğü kazandı. H Tipi Cezaevi ikinci, Palandöken İlçe Milli Eğitim üçüncü oldu.

Kadınlarda şampiyon Bölge Adliye

GSB Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliğinde kadınlarda şampiyon Bölge Adliye oldu. Yakutiye Kaymakamlığı ikinci, Erzurum GSİM üçüncü sırada yer aldı.

Oldukça zevkli geçen karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Aziziye Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Hancı ile TVF Erzurum İl Temsilcisi Ragıp Koçak ile diğer davetliler tarafından verilen madalya ve kupaların ardından dereceye giren takımlar büyük bir sevinç yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kamu Spor Oyunları Voleybol Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika

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