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Kanada Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Kanada Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
04.06.2026 16:55
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Kanada, Jesse Marsch yönetiminde Dünya Kupası kadrosunu belirledi, Alphonso Davies dahil oldu.

Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsch, Bayern Münih'in defans oyuncusu Alphonso Davies'i kadroya dahil etti.

Marsch bu seneki takımı Kanada'nın Dünya Kupası'nda "şimdiye kadarki en iyi kadrosu" olarak tarif etti.

Yirmi beş yaşındaki Davies, sakatlığının ardından halen tedavi görmesine rağmen takıma katılmak için yeteri kadar iyi olduğuna karar verildi.

Juventus forveti Jonathan David, Porto orta saha oyuncusu Stephen Eustaquio, Villarreal'den Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi ile Southampton forveti Cyle Larin de takıma seçilen isimler arasında.

Marsch oyuncuların sakatlıkları ile ilgili sorulara "Hepsi şu anda %100 seviyesinde mi? Hayır, ama yakınlar" yanıtını verdi.

Davies, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris St-Germain'e karşı oynanan maçta sakatlanmıştı.

Ekim ayında ön çapraz bağ (ACL) yırtılmasıyla sekiz aylık bir tedavi sürecine girmiş, ardından bir dizi kas yaralanması yaşamıştı.

Davies şimdi Kanada'nın 12 Haziran'da Bosna-Hersek'e karşı oynayacağı ilk maça kadar zamanla yarışıyor.

Marsh "Bosna maçı için herkes %100 olacak mı? Hayır. Ama bu maç için hazır olacak gerçekten güçlü bir çekirdek kadromuz olacak ve turnuva devam ettikçe daha da güçlenebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Kanada bugüne kadar hiç Dünya Kupası maçı kazanmadı.

Üç ortak ev sahibinden biri olarak grup maçınlarının tamamını kendi topraklarında oynayacak.

Toronto'daki Dünya Kupası açılışının ardından Vancouver'da Katar ve İsviçre'yle karşı karşıya gelecek.

Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenen 48 takımlı turnuva 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

Kanada Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando Şehri), Owen Goodman (Kristal Saray).

Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsilya), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough).

Orta saha oyuncuları: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liama Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osfelorio (Toronto) Toronto).

Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Kanada, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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