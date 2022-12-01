Maç yayınında Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker Alper Bakırcıgil'in TRT ile ilişiği kesildi

Eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı

Kanada- Fas maçında, "Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştır" diyen spiker Alper Bakırcıgil'in TRT'deki görevine son verildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Spiker Alper Bakırcıgil, TRT ile ilişiğinin kesildiğini sosyal medyadan açıkladı. Bakırcıgil yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar gururla çalıştığım TRT kurumundan bugün yaşanan olay sonrasında ilişiğim kesilmiştir. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

YAYINDAN ALINDI

TRT'de yayınlanan Dünya Kupası Kanada-Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün FETÖ firarisi Hakan Şükür'e ait olduğunu söylemesinin ardından devre arasında yayından alınarak yerine başka bir spiker görevlendirildi.

"VATAN SEVGİMİZİ SORGULATMAYIZ"

Alper Bakırcıgil, yaptığı diğer paylaşımda ise "Kanada-Fas maçında Dünya Kupası tarihinin en erken golünü Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini istatistiki bilgi olarak verdim. Devre arasında maç anlatımını Cüneyt Kıran arkadaşıma devretmek ZORUNDA kaldım. FETÖ bir terör örgütüdür. Vatan sevgimizi kimseye sorgulatmayız" ifadelerini kullandı.