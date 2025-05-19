Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu - Son Dakika
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Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. Sarı lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin henüz seri başı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. İşte Fenerbahçe'nin eşleşebileceği takımlar...

19.05.2025 14:37
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. Sarı lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin henüz seri başı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

3. Ön Eleme'de Fenerbahçe ile birlikte Benfica, Feyenoord ve Nice yer alacak. Fenerbahçe'nin UEFA puanı Benfica ve Feyenoord'dan daha az, ancak Nice'ten daha yüksek. Belçika ikincisi de 3. Ön Eleme'de yer alacak. İhtimal dahilindeki Saint- Gilloise'nin puanı Fenerbahçe'den az, ikinci Club Brugge'nin ise daha yüksek.

SERİ BAŞI OLMASI İÇİN BRUGGE'NİN ŞAMPİYON OLMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olması için en iyi 4 takım içerisinde olması şart. Benfica, Rangers veya 2. Ön Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen takım, Feyenoord'un seri başı olması garanti. Fenerbahçe'nin seri başı olması için Belçika'da Club Brugge'un şampiyon olması gerekiyor.

Fenerbahçe, bu turu geçtikten sonra play-off turuna kalacak. Bu turda ise 3. Ön Eleme'den çıkacak olan diğer 3 takımdan biriyle eşleşecek. Bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak.

İŞTE TÜM MUHTEMEL RAKİPLER

Benfica, Feyenoord, Fenerbahçe ve Nice dışında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 'lig yolu'nda mücadele edecek veya mücadele etmesi muhtemel takımlar şöyle:

Rangers (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), Brann (Norveç), Viktoria Plzen veya Banik Ostrava (Çekya), Servette veya Young Boys (İsviçre), Avusturya Ligi ikincisi ( Sturm Graz, Austria Wien, Wolfsberger veya Salzburg).

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi yolu

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Son Dakika Spor Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bindokuzyüzüç semih:
    ilk 6da hiçbi takımı yenemeden, derbi kazanadan, arka bahçesindeki takımlardan bedava 6 puan alarak orada olmak ne güzel değil mi? hakkımızı yiyen yiyene sonra BEŞİKTAŞ çok puan farkı yedi oluyor. desene ali BEŞİKTAŞ'a iki maçı da kaybettik, onların hakkı şampiyonlar ligi hakkımızı devrediyoruz desene! 55 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Böylesine kötü futbolla asla şampiyonlar ligini göremezler maalesef ! 42 1 Yanıtla
  • Göztepeli:
    fb avrupa liginde en çok kart gören, fb Türkiye liginde en az kart gören. rangers gibi, nördjelhrjhkjsh gibi köy takımlarından 6 yiyenlerin avrupada hakemsiz iş yapması mümkün değil. Gençlere yatırım yapan, büyük çıkış yakalayan Göztepemizin hakkı yenmese avrupada gururla başarıyla temsil ederdik! 35 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Şikeciler men edilmeli. 30 1 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Türk takımlarından avrupada bir bok olmayacağı kesin zaten 24 4 Yanıtla
  • Murat Kaya:
    6S alır 3 in 1...hakem olmadan bir b.o.k. yapamazlar... 4 13 Yanıtla
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