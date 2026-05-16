Kano ile 107 KM: Gençlik Haftası Etkinliği
16.05.2026 11:29
Türkuaz Derneği, 19 Mayıs için 107 km kano geçişi yapacak. Etkinlik Kayseri'de gerçekleşecek.

Türkuaz Sualtı Akarsu Kurtarma Derneği ekibi; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 107 kilometreyi kano ile geçecek.

Kayseri'de faaliyetlerini sürdüren Türkuaz Sualtı Akarsu Kurtarma Derneği; Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir faaliyete imza attı. Tomarza ilçesinden başlayarak Zamantı Irmağı'nda kano ile Develi ilçesine, oradan da Yahyalı ilçesine geçecek olan 8 kişilik ekip, 107 kilometreyi kano ile geçmiş olacak. Etkinlik hakkında bilgiler veren Türkuaz Sualtı Akarsu Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel; "Ekip olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı sebebiyle bölgemizde bulunan Zamantı Irmağı'nda 107 kilometrelik parkurda 3 günlük faaliyetimizi 8 personelimizle icra edeceğiz. Bu faaliyetimizi başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına, tüm gençler için gerçekleştireceğiz. Desteklerini esirgemeyen başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya, AFAD İl Müdürü Rifat Genc ile AFAD Birlik Müdürü Hasan Say'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

