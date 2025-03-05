Kano Şampiyonası Adana'da Başladı - Son Dakika
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Kano Şampiyonası Adana'da Başladı

Adana'da düzenlenen Kano Şampiyonası'na 44 kulüpten 103 sporcu katıldı. Yarışmalar devam ediyor.

05.03.2025 13:16
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı.

Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 13 ilden 44 kulübün 103 sporcusu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde Seyhan Baraj Gölü'nde deniz kanosu 500 ve 200 metre müsabakaları yapıldı.

Gençler, küçükler ve yıldızlar kategorilerindeki yarışmalarda sporcular, derece elde etmek için mücadele verdi.

Organizasyon, 6-7 Mart'ta gerçekleştirilecek durgunsu kano 500 ve 200 metre müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Gençlik, Türkiye, Eğitim, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kano Şampiyonası Adana'da Başladı - Son Dakika

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