Kante Fransa Milli Takımı\'na Davet Edildi

19.03.2026 17:05
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'si, Fransa'nin 26 Mart'taki Brezilya ve 29 Mart'taki Kolombiya maçına davet edildi.

Futbolda milli maçlar için liglere verilecek. Fransa da bu süreçte 2 hazırlık maçı yapacak. Fransızlar, 26 Mart'ta Brezilya, 29 Mart'ta ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu maçlar için kadroyu belirledi.

Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler:

Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

Defans:

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha:

Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet:

Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
