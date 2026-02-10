Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm

Haberin Videosunu İzleyin
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
10.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Haber Videosu

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de Kante, ilk maçında galibiyetle tanıştı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kante, taraftarların desteğini övdü ve birlikte sezonu kazanmayı umduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçına çıktı.

"İLK MAÇIMDA İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kante, "Bugün sahaya ilk çıkışımdı. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÖZEL PARANTEZ

Fenerbahçe taraftarının desteğine dikkat çeken Kante, atmosferden çok etkilendiğini vurguladı. Deneyimli futbolcu, "Taraftarlar maçın başından sonuna kadar destek verdi. Çok iyi bir atmosfer vardı" dedi.

"UMARIM BİRLİKTE SEZONU DA KAZANIRIZ"

Açıklamalarının devamında taraftarlara işaret eden Kante, "Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız. Çok güzel bir karşılama oldu. Umarım onların bu desteğine en iyi şekilde karşılık veririm" sözleriyle mesajını tamamladı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:52:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.