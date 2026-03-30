Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu

30.03.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Kolombiya ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giydi. Deneyimli orta saha oyuncusunun maçtaki performansı dünya basınında gündem oldu.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız oyuncu N'Golo Kante, ülkesinin Kolombiya ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahaya 11'de çıktı ve 90 dakika süre aldı.

KANTE PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Takımının kaptanı olan Kante, rakiplerine karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, topla buluşma (77), pas isabeti (52/58, yüzde 90) ve top kapma (3) metriklerinde sahanın en iyisi oldu. Girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Kante, bu alanda da en iyi ikinci istatistiğe sahip isim olarak göze çarptı.

FRANSA, İNGİLTERE VE SUUDI ARABİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

Fransız basınından L'Equipe'in haberinde Kante için, ''İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla milli takıma seçilmesinin ne kadar doğru bir tercih olduğunu kanıtladı'' denildi.

''BASMADIK YER BIRAKMADI''

İngiliz basınından The Sun ise, ''Ocak ayında ismi Premier Lig kulüpleri ile anılan Kante, en üst düzeyde forma giyebileceğini gösterdi. 35 yaşındaki yıldız, Kolombiya'ya karşı sahadan basmadık yer bırakmadı'' ifadelerini kullandı.

''KANTE FORMUNUN ZİRVESİNDE''

Suudi basınında ise Kante için, ''Kante formunun zirvesinde. Fransa, Kolombiya'yı usta ayaklarıyla yendi'' yorumları yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  Caner atalay Caner atalay:
    yandaş son dakika
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 21:02:12. #7.12#
SON DAKİKA: Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.