Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe ve N'Golo Kante'nin maç öncesindeki görüntüleri dikkat çekti.

Fildişi Sahili'nin 2-1 kazandığı hazırlık karşılaşması öncesinde sahaya çıkış tünelinde yaşanan bir an, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KANTE, MBAPPE'Yİ PAS GEÇTİ

Maç öncesinde ilk 11'de yer alan takım arkadaşlarının yanına giden N'Golo Kante, oyuncuların tek tek elini sıkarak başarı diledi. Ancak deneyimli futbolcunun, sıranın en önünde bulunan Kylian Mbappe'nin elini sıkmadan yoluna devam ettiği görüldü. Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede tartışma konusu oldu.

KAPTANLIK BANDI OLAYI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Kante'nin hareketinin ardından gözler, geçtiğimiz aylarda yaşanan kaptanlık bandı olayına çevrildi. Fransa'nın 29 Mart'ta Kolombiya'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında oyuna sonradan giren Mbappe'nin, o sırada takım kaptanı olan Kante'den kaptanlık bandını istediği görüntüler büyük ses getirmişti. Söz konusu hareket, bazı futbolseverler tarafından eleştirilmiş ve Mbappe'nin tavrı "saygısızlık" olarak değerlendirilmişti.

"MİSİLLEME" YORUMLARI YAPILDI

Kante'nin son hazırlık maçında Mbappe'nin elini sıkmaması, bazı taraftarlar tarafından kaptanlık bandı olayına karşı bir misilleme olarak yorumlandı. İkilinin arasının açıldığı yönündeki iddialar da yeniden gündeme gelirken, tartışmalar futbol kamuoyunda geniş yer buldu.

FRANSIZ BASININDA FARKLI GÖRÜŞLER

Öte yandan bazı Fransız gazeteciler ve futbolseverler, iki yıldız arasında herhangi bir problem bulunmadığını savundu. Yapılan değerlendirmelerde, Kante'nin Mbappe'yi görmemiş olabileceği ve yaşanan olayın tamamen tesadüften ibaret olduğu ifade edildi.