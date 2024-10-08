Kapadokya Ultra Trail\'e 73 Ülkeden 2 Bin 368 Katılımcı

Spor

Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden 2 bin 368 kişi katılacak. Organizasyonda yarın ise geç kayıt imkanı sunulacak.

NESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail'e, dünyanın dört bir yanından 2 bin 368 patika koşucusu kayıt yaptırdı. Bu yıl 11. kez düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak. Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla yapılacak.

Bu sene yarışa 73 ülkeden 2 bin 368 sporcu kayıt yaptırırken, yarın ise katılımcılara geç kayıt imkanı sunulacak. 119K'lık parkura 233, 63K'lık parkura 565, 38K'lık parkura 1147 sporcu kayıt yaptırdı.

Ayrıca kadın ve erkek sporculardan oluşan, kurumsal takımların yer aldığı Team Games yarışlarında ise toplam 423 sporcu mücadele edecek.

9 Ekim Çarşamba gününe özel kayıt yaptırmak isteyenler geç kayıttan faydalanırken, elde edilecek gelirler de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlanacak. - İSTANBUL