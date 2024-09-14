Kapadokya Ultra Trail ile Spor Turizmi Gelişiyor - Son Dakika
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Spor

Kapadokya Ultra Trail ile Spor Turizmi Gelişiyor

Kapadokya Ultra Trail ile Spor Turizmi Gelişiyor

Atilla Kuduoğlu, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in Kapadokya'nın güzellikleriyle büyük bir değer sunduğunu belirtti.

14.09.2024 13:17
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Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak Salomon Cappadocia Ultra Trail'in, Kapadokya'nın güzelliği sayesinde çok güzel bir değer ortaya çıkaracağını belirtti.

Atilla Kuduoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in öncü bir organizasyon olduğunu dile getirerek, "Salomon International, geçmiş yıllarda bizim Türkiye'de böyle bir yarış yapmamızı istemişti. Türkiye'de ufak bir yarış dışında böyle bir organizasyon yoktu. Şu anda her hafta bir yarış var. Salomon Cappadocia Ultra Trail de çok yol aldı. Bu organizasyon, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı yarışlarından bir tanesi. Ayrıca yarışın koşulduğu coğrafya da mükemmel." ifadelerini kullandı.

Kuduoğlu, sporcu kitlesini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu işe başladığımızda çok küçük bir kitle vardı. Sporcu sayısını artırmak için yarış sayısını artırmak yetmiyor. Sporcu kitlesini artırmak için her hafta İstanbul'un farklı alanlarında antrenmanlar düzenledik. Bir kitle oluşturmaya başladık. Kovid-19 salgını da bu süreci hızlandırdı çünkü insanlar doğaya daha fazla çıkmak istedi. Tüm bunların sonucunda da Türkiye'de yarışçı sayısı arttı. Spor turizmi de bu sayede oluştu. Bugün baktığınızda Kapadokya'ya 80 farklı ülkeden sporcu geliyor. Bu sporcular da ekonomik olarak bölge esnafına katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kapadokya'nın dünyaca ünlü bir bölge olduğunu aktaran Kuduoğlu, "Kapadokya'da müzeler, antik kiliseler ve balon turizmi var. Kapadokya'nın doğal ve tarihi güzellikleri çok fazla. Bu durumu bir spor organizasyonuyla birleştirdiğimizde ciddi bir değer çıkıyor. Bu yüzden de Kapadokya bölgesini iyi bir yarışla birleştirdiğimizde mükemmel bir değer ortaya çıkacak. Organizasyon, iyi pazarlanırsa Türkiye'de ve dünyada çok daha iyi yerlere gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

Patika koşusunun kolay yapılabilir bir spor olduğuna değinen Kuduoğlu, "Bu spor, dünyada çok yaygın. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde milyonlarca insan doğaya çıkarak koşuyor. Hepimiz şehirlerde ve stres dolu ortamlarda yaşıyoruz. Bu insanları sporla birleştirmek için daha iyi bir yöntem yok. Bütün insanlar koşabilir. Ayrıca bu sporda kimsenin sizden şampiyon olma beklentisi de yok. Bu spor sayesinde doğayla bütünleşirsiniz. Bu yarış, spor ve koşu kültürünü gelecek nesillere aşılamak için iyi bir örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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