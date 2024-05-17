Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası Sonuçlandı

Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası Sonuçlandı

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, 24 ülkeden 106 sporcunun katılımıyla sona erdi. Japonya'dan Yuta Tanaka ve Satsuki Odo birincilikleri elde etti. Fransa, Japonya ve Hindistan'dan diğer sporcular da dereceye girdi.

17.05.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğinde, 24 ülkeden 106 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda, 13 Mayıs'ta başlayan karşılaşmalar, çeşitli kategorilerdeki final müsabakalarıyla tamamlandı.

Bireysel kategoride erkeklerde Japonya'dan Yuta Tanaka, kadınlarda ise aynı ülkeden Satsuki Odo birinciliği elde etti.

Çift erkeklerde Fransa'dan Florian Bourrassaud ve Esteban Dorr, çift kadınlarda ise Japonya'dan Honoka Hashimoto ve Hitomi Sato ilk sırada yer aldı.

Karışık çiftlerde de Hindistan'dan Akash Pal ve Poymantee Baisya birinciliğe ulaştı.

Müsabakaların sonunda düzenlenen törende, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Kapadokya, Nevşehir, Japonya, Fransa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement