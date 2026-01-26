Bir İngiliz taraftarın Atalanta'nın kuruluş yılı olan 1907 şifresiyle stada girmesi sosyal medyada gündem oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın maçında ilginç anlar yaşandı. İngiliz bir taraftar, kulübün kuruluş yılı olan 1907 şifresini kullanarak stada giriş yaptı.
Güvenlik noktasında 1907 şifresini girerek kapıdan geçen taraftarın görüntüleri kameralara yansıdı. Yaşananlar çevredeki taraftarların da dikkatini çekti.
Atalanta'nın tarihine gönderme yapan bu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, futbolseverler arasında ilgiyle karşılandı ve viral oldu.
Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
