Fenerbahçe\'de tarihi protesto! Devam kararını açıklarken tesisler bu seslerle inledi

Fenerbahçe'de merakla beklenen yüksek divan kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, başkan Ali Koç'un görevine devam etme kararı aldığı toplantı sırasında tesislerin önünde protestolarda bulundu.

"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe taraftarları, toplantı yapıldığı sırada Faruk Ilgaz Tesisleri önünde yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarların ellerinde "Ali Koç istifa" yazan pankart tuttukları görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterdi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'E DE DESTEK VERDİLER

Öte yandan taraftarlar, olağanüstü seçim isteyen ve yüksek divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yaptı. Söz konusu protesto halen devam ediyor.

ALİ KOÇ: AÇIN KAPIYI, HERKES DUYSUN

Protesto edilen ve istifası istenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine devam edeceğini açıkladı. Koç, "Görevimizin başındayız. Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır. Açın kapıyı, herkes duysun. Görevimize devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.