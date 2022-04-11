Kaplan: "Şehrin dinamiklerini yanımızda olmaya çağırıyoruz" - Son Dakika
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Kaplan: "Şehrin dinamiklerini yanımızda olmaya çağırıyoruz"

11.04.2022 11:17
Kaplan: "Şehrin dinamiklerini yanımızda olmaya çağırıyoruz"

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde mücadele eden Adana 01 Kadın FK Başkanı Ayfun Kaplan, şehrin dinamiklerinden destek istedi.

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde mücadele eden Adana 01 Kadın FK Başkanı Ayfun Kaplan, şehrin dinamiklerinden destek istedi.

Adana 01 Kadın FK Başkanı Ayfun Kaplan, ligin 4. maçında Mersin Camspor'u 6-0 yendiklerini belirterek, "Deplasmanda olmasına rağmen hakemin ilk düdüğünden bitiş düdüğüne kadar muhteşem bir oyun sergileyen futbolcularımı kutluyorum. Sıcak havada oynanan karşılaşma fair-play ruhuyla tamamladık. Başta teknik sorumlumuz Hüseyin Koç'u ve o sıcakta Adana'yı en iyi şekilde temsil eden futbolcu kızlarımı kutluyorum. Hedefimiz yolun sonunda gurubumuzda ilk 2 sırayı alıp gruptan çıkarak 2. Lige yükselecek 8 takımın belirleneceği play-off'a kalmak ve bir üst lige çıkmak" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca Adana ekonomisine yön veren ülkenin önemli firmalarının tarlada çalışan ailelerin kızlarının futbol ile hayata tutunmaları için destek vermelerinin çok anlamlı olacağını ve bu konuda şehrin dinamiklerine yaptıkları ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - ADANA

Kaplan: Şehrin dinamiklerini yanımızda olmaya çağırıyoruz

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaplan: 'Şehrin dinamiklerini yanımızda olmaya çağırıyoruz' - Son Dakika


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