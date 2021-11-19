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Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor - Son Dakika

Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor

19.11.2021 14:36
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor

Larin'le görüşmelerden yorulan Beşiktaş, alternatifini erken buldu. Sezon başı Olympiakos'a imza atan ve umduğunu bulamayan Henry Onyekuru için nabız yoklandı. Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Kara Kartal, sezon sonu mukavelesi bitecek Cyle Larin'in inadını kıramıyor. Kanadalı kanat-forvet 2.7 milyon eurodan aşağıya inmedi. Beşiktaş'ın önerdiği son rakam 1.7 milyon euro.

"REHİN ETMEM"

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kulübü kimseye rehin etmem. İstediği şartları bulabilen varsa gitsin. Bizim bu konudaki tavrımız çok net" ifadelerini kullanmıştı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Sezon başı Olympiakos'a giden Onyekuru, yeni takımında umduğunu bulamadı. 7 lig maçında süre aldı, gol ve asist katkısı veremedi. Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 asist üretti. Olympiakos 4.5 milyon euro yatırdığı Nijeryalı futbolcuda zarar etmek istemiyor.

HABER GİTTİ

Beşiktaş cephesi Onyekuru için nabız yokladı. Futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Larin'in inadı kırılmazsa Nijeryalı futbolcu için gaza basılacak. 1.3 milyon euro civarında bir maaşla gelebileceği belirtildi.

Ahmet Nur Çebi, Kara Kartal, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor - Son Dakika
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