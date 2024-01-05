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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi - Son Dakika
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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Semih Kılıçsoy'dan gelirken konuk takımda Da Costa hat-trick yaptı.

05.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 22:01
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Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş bu sezonun formda takımlarından olan Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

DA COSTA PERDEYİ AÇTI

İlk yarının son anlarında Kasımpaşa yıldız futbolcusu Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

SEMİH ANINDA CEVAP VERDİ

Kasımpaşa'nın bu golüne Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ilk yarının uzatma anlarında yanıt verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

DA COSTA 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Da Costa 3 dakika içerisinde 2 şık gol daha attı ve maçın skorunu belirledi.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa\'ya 3-1 yenildi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi - Son Dakika
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