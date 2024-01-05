Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa\'ya 3-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş bu sezonun formda takımlarından olan Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

DA COSTA PERDEYİ AÇTI

İlk yarının son anlarında Kasımpaşa yıldız futbolcusu Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

SEMİH ANINDA CEVAP VERDİ

Kasımpaşa'nın bu golüne Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ilk yarının uzatma anlarında yanıt verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

DA COSTA 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Da Costa 3 dakika içerisinde 2 şık gol daha attı ve maçın skorunu belirledi.