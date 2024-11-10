Karaağaçlı'ya Yeni Spor Tesisleri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karaağaçlı'ya Yeni Spor Tesisleri Açıldı

Karaağaçlı\'ya Yeni Spor Tesisleri Açıldı

Manisa'nın Karaağaçlı Mahallesi'nde 245 kapasiteli futbol ve halı sahası törenle açıldı.

10.11.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 245 seyirci kapasiteli futbol sahası ve halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'ne yapılan 245 seyirci kapasiteli futbol sahası ve halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. Törene TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kurum müdürleri, spor kulüpleri başkanları, vadandaşlar ve sporcular katıldı.

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç törende yaptığı konuşmada tesisin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Arınç konuşmasında, "Bu büyük bir yatırımdır. İnanıyorum ki futboluyla, basketboluyla, atletizmiyle gençlerimiz bu alanlardan istifade edecekler. Çok mutluyum. Karaağaçlı'mız güzel bir tesis kazandı" ifadelerine yer verdi. Karaağaçlı Mahallesi'ne önemli bir futbol tesisi kazandırıldığını belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan "Şehrimize bu tesisi kazandıran devletimize, hükümetimize, bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin sporla buluşturulmasına yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da yaptığı konuşmada, "Devletimiz spora, sporculara, yeni nesillere çok emek verdi, çok destek verdi. Bugün de pırıl pırıl olan semt stadını Karaağaçlı'ya kavuşturmanın mutluluğu içesindeyiz. Manisa'ya yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise Manisa'da son 6-7 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 ilçede 24 semt futbol sahasını kazandırdıklarını belirterek "İl genelinde havuzu ve spor salonu olmayan ilçemiz kalmadı. Manisa'nın dört bir yanında 217 halı saha, 118 basketbol ve voleybol sahası inşa ederek bu sahaların çoğunu okul bahçelerine yapıp çocuklarımızın hizmetine sunduk. Buna ek olarak 30 tenis kortu ve modern atletizm pistleri de kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Manisa'mıza kazandırdığı bu modern tesisler sayesinde Manisa artık ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştı. Bu tesisler sayesinde binlerce çocuğumuzu ve gencimizi sporla buluşturuyoruz. Manisa gençliğine ve halkımıza bu değerli tesisleri kazandıran Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Manisa ilimize yapılan tüm yatırımlarda desteklerini esirgemeyen, taleplerin takibini yapıp yatırımların kazandırılmasını sağlayan çok kıymetli saygı değer büyüğümüz 22. Dönem Meclis Başkanımız Bülent Arınç'a, Manisa Valimize, Manisa Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Bülent Arınç, Şehzadeler, Karaağaçlı, Gençlik, Futbol, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaağaçlı'ya Yeni Spor Tesisleri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Karaağaçlı'ya Yeni Spor Tesisleri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.