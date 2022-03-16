Karaahmet: "Giresunspor Süper Lig'de kalacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Karaahmet: "Giresunspor Süper Lig'de kalacak"

16.03.2022 18:19

- Karaahmet: "Giresunspor Süper Lig'de kalacak" GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor ligde kalacak.

- Karaahmet: "Giresunspor Süper Lig'de kalacak"

GİRESUN - GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor ligde kalacak. Bizim arkadaşlarımız savaşacak ve mücadele edecek. Biz de onlar için savaşacağız" dedi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor'un şu an içerisinde bulunduğu puan durumu ile hesaplarımız doğru orantılı. Belki bu puanın üç dört puan daha fazla olabilirdik. Bazı şanssızlıklar oldu. Ama Giresunspor gerek hocasıyla gerek futbolcusuyla ve başarılı bir yönetim kuruluyla başarılı bir hikaye yazmaya devam ediyor" dedi.

"Hepimiz gururlandık"

GZT Giresunspor'un son haftalarda yakaladığı başarılı performans ile mücadeleye devam edeceğini belirten Karaahmet, "Giresunspor ligde kalacak. Bizim arkadaşlarımız savaşacak ve mücadele edecek. Bizde onlar için savaşacağız. Sorun nerede biliyor musunuz? Bunu inandırmak. En bu benim hoşuma gidiyor. O kadar sindirilmiş bir Giresun halkı var ki hiçbir şey yapamazsın, o yapılmaz, bu yapılmaz. Her şey yapılabilir. Her şey alınabilir. Her şey Giresun'a getirilebilir. Örnekleri var yanımızda. Sen 13 ilin arasındasın. Çatır çatırda yarışıyorsun. Teslim olmuyorsun. Dışarıdakiler artık sana sempati duymaya başladı. Neler oluyor burada diyorlar. Benim için sihirbaz diyorlar. Bizim buradakileri inandırmaya çalışıyoruz. İnanın kardeşim olur. Oldu zaten. Sen gittin Galatasaray'ı yendin, Beşiktaş'ı yendin. Lider Trabzonspor ile berabere kaldın. Oluyor. Gururlanmadınız mı? Hepimiz gururlandık" diye konuştu.

"Bu kulübü başka bir yere getirmek istiyorum"

Giresunspor'a başka yerlere taşımak istediği belirten Karaahmet, "Bu şehrin bir kimliği oluşuyor. Bu şehrin ismi farklı yerlere gidiyor. Yapılanları görmek lazım. Yaşananları görmek lazım. Ben ilk senemde Süper Lig'e çıkmışım ve şampiyon olmuşum. Ama ben görevimin bittiğini düşünmüyorum. Ben bu takımı daha başka bir yere oturtmak istiyorum. Bu kulübü başka bir yere getirmek istiyorum. Sadece beni engellemeyin. Ben Giresunspor'a tesis istedim. Kötü bir şey istemedim. Tesisin 250 bin TL proje parasını biz ödedik. Proje hızlı olsun diye bütün parayı biz ödedik. Projeyi gönderdik bakanlığa orada bekliyor şu anda. Rica ediyorum milletvekillerinden" dedi.

"Yayın ihalesindeki sorunun kısa sürede aşılması gerekiyor"

Yayın ihalesi konusunda görüş bildiren Başkan Karaahmet, sorunun kısa sürede aşılması gerektiğini söyledi. Karaahmet, "Belirli paketler var. Bazı problemler var. Kulüpler Birliği olarak bizler de süreci Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili bir komite de var. İnşallah Türk futbolu için bu süreç bir an önce aşılır. Çünkü bu süreç aşılamadığı için gelecekle ilgili planlar problemler yaşanıyor. Ben inşallah kısa süre içerisinde aşılacağını düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Türk futbolu için çok önemli. Anadolu kulüpleri için çok önemli. Eğer aşılamazsa Türkiye'de bir futbol kaosu yaşanabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Karaahmet: Giresunspor Süper Lig'de kalacak
Karaahmet: Giresunspor Süper Lig'de kalacak
Karaahmet: Giresunspor Süper Lig'de kalacak

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaahmet: 'Giresunspor Süper Lig'de kalacak' - Son Dakika


Son Dakika
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
19:00 Çene nakli olan ilk kişiydi! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 19:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: Karaahmet: "Giresunspor Süper Lig'de kalacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement