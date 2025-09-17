UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşamasının 1. haftasında Benfica, evinde Qarabağ'ı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadele Karabağ'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe'yi eleyerek lig aşamasına kalan Benfica, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk etti. Portekiz temsilcisi 16 dakikada 2-0 öne geçti. Karabağ, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Oleksii Kashcuk'un golleriyle maçı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olacak. Karabağ ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Karabağ, Benfica'yı 3-2 Yenerek Tarihi Zafer Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?