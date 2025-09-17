Karabağ, Benfica'yı 3-2 Yenerek Tarihi Zafer Kazandı - Son Dakika
Karabağ, Benfica'yı 3-2 Yenerek Tarihi Zafer Kazandı

17.09.2025 01:34  Güncelleme: 08:15
Azerbaycan ekibi Karabağ, Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşamasının 1. haftasında Benfica, evinde Qarabağ'ı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadele Karabağ'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BENFİCA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe'yi eleyerek lig aşamasına kalan Benfica, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk etti. Portekiz temsilcisi 16 dakikada 2-0 öne geçti. Karabağ, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Oleksii Kashcuk'un golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne giden takım Benfica'yı sahadan sildi

TARİHİ GALİBİYET

Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olacak. Karabağ ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Portekiz, Benfica, Karabağ, Futbol, Dünya, Spor

