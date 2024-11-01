Karabük Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika
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Karabük Bisiklet Festivali Başladı

Karabük Bisiklet Festivali Başladı

Sonbahar renkleri temasıyla başlayan festivale 95 bisikletsever katıldı, 35 km pedal çevirecekler.

01.11.2024 12:49
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4. Karabük Bisiklet Festivali "Sonbahar Renklerine Pedalla" temasıyla başladı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale, Türkiye'nin 17 ilinden 95 bisikletsever katılıyor.

Yenice ilçesinde bir araya gelen bisikletliler, Ihlamur Teras ve Göktepe Yaylası'nı kapsayan parkurda 35 kilometre pedal çevirecek.

Katılımcılara sonbaharın renkleri arasında pedal çevirme imkanı sunan festival, 3 Kasım'da sona erecek.

"Karabük'ün güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz"

Karabük Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu, gazetecilere, Yenice ormanlarını sonbaharın renkleri arasında katılımcılara bisiklet sürerek gezdireceklerini söyledi.

Karabük'ün güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydoğdu, "Birinci gün Göktepe Yaylası'na tırmanacağız. İkinci gün Ihlamur Teras seviyesindeki ormanlarda dolaşacağız. Türkiye'nin en güzel ormanlarının olduğu bu coğrafyada bisiklet sürüşü yaparak ormanın sonbaharda aldığı sanatsal renkleri katılımcılara göstermek istiyoruz. Bugün ve yarınki parkurumuz 35 kilometre." dedi.

Festivale İstanbul'dan katılan Polonyalı Sebastian Filipkowski, 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını kaydetti.

Yeni yerler görmek istediğini dile getiren Filipkowski, "İlk kez buraya geldim. Pişman olmadım. Buranın manzarası harika. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Festivale çocuğuyla Kocaeli'den gelen bisiklet tutkunu Ömer Bozkurt da Yenice ormanlarının Türkiye'nin en güzel ormanları olduğunu belirterek, "Çocuğumu da bisiklete alıştırmaya çalışıyorum. İnşallah ileride o da bisikleti sever." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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