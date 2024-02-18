Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 15. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-34 önde tamamlayan ev sahibi ekip, müsabakayı 76-70 kazandı.

18.02.2024 18:51
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 15. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 mağlup etti.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-34 önde tamamlayan ev sahibi ekip, müsabakayı 76-70 kazandı.

Kaynak: AA

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