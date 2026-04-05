Karabük, Galatasaray\'a Yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 85-57 mağlup oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Karabük Demirkartal GSK, Galatasaray'ı konuk etti. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk devreyi 49-29 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci devresinde skor avantajını koruyan Galatasaray, Karabük temsilcisini 85-57 mağlup etti. Konuk ekip bu galibiyetle Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde liderliğe yükseldi. - KARABÜK
