Karabük İdman Yurdu Pazarspor'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük İdman Yurdu Pazarspor'a Yenildi

12.04.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde karşılaştığı Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hakan Aktaş, Tuğberk Uygun, Ahmet Emre Akbulut

Karabük İdman Yurdu: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Can Birol, Aslan Gök, Osman Boz, Muhammed Semih Kocatürk, Mehmet Durgut (Mevlüt Han Ekelik dk. 76), Mustafa Yorulmaz (Ahmet Sezer dk. 76), Seyit Ali Kahya (Mustafa Arda Akkaş dk. 65), Kaan Erdoğan, Barış Sungur (Muhammed Emin Temel dk. 87), Berkcan Cengiz

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Eren Türkkal, İsmet William Gürkan, Gökmen Aydoğdu, Yiğit Emre Çalışkan, Ege Vatansever, Serhat Hazır (Şükrü Göksu Öner dk. 90+3), Erhan Şengül, Alperen Aşkın Erol (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 80), Cengiz Özuslu (Musa Orak dk. 58), Aziz Demir (Ahmet Taşdemir dk. 80)

Gol: Aziz Demir (dk. 3) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Göksu Mutlu, Seyit Ali Kahya, Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu) Alperen Aşkın Erol, Aziz Demir, Dursun Miraç Vural (Pazarspor) - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazarspor, Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:31:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.