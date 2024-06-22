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Karabük'ün profesyonel liglerde yer alan tek futbol takımı Karabük İdman Yurdu transferlerini duyurdu.

2024-2025 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele edecek Karabük İdman Yurdu sosyal medya hesaplarından transferlerini duyurdu.

Kırmızı-mavili ekip; Bucaspor 1928 takımından 2002 doğumlu kaleci Melih Ataş, 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Ege Okka, 2004 doğumlu sağ bek Orkun Usluoğlu, geçen sezon Bucaspor 1928 kulübünden kiralık olarak kadroda olan 2004 doğumlu defans oyuncusu Kerem Yorulmaz, 1926 Polatlı Belediyespor'dan 2003 doğumlu sol bek oyuncusu Buğra Aksoy ile Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım'ın katıldığı imza töreni ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Karabük İdman Yurdu geçtiğimiz günlerde Gümüşhanespor'dan kenar oyuncusu 2002 doğumlu Erdem Can Polat ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. - KARABÜK