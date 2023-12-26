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Karabük'te Depremzede Çocuklar İçin Oyuncak Yağmuru - Son Dakika
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Karabük'te Depremzede Çocuklar İçin Oyuncak Yağmuru

Karabük'te oynanan Tekerlekli Sandalye Süper Ligi karşılaşması öncesinde, depremzede çocuklar için pelüş oyuncak, atkı, bere ve eldiven tribünden parkeye atıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 'Her oyuncak mutlu bir çocuk' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Karabük Demirkartal GSK ile Muş BESK arasındaki mücadele öncesinde sporseverler tarafından oyuncaklar sahaya atıldı. Karabük Demirkartal GSK, mücadeleden 87-46 galip ayrıldı.

Karabük\'te Depremzede Çocuklar İçin Oyuncak Yağmuru
26.12.2023 - 20:34,
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Karabük'te oynanan Tekerlekli Sandalye Süper Ligi karşılaşmasının başlama düdüğünden önce tribünden parkeye depremzede çocuklar için pelüş oyuncak, atkı, bere ve eldiven atıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun düzenlediği "Her oyuncak mutlu bir çocuk" projesi çerçevesinde Karabük Demirkartal Gençlik ve Spor Kulübü ile Muş Bedensel Engelli Spor Kulübü arasında oynanan mücadele öncesinde depremzede çocukların yeni yıla bir nebze de olsa mutlu girebilmeleri adına sporseverler parkeyi pelüş oyuncak yağmuruna tuttu.

Karabük Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Tekerlekli Sandalye Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Karabük Demirkartal GSK ile Muş BESK karşı karşıya geldi. Karabük temsilcisi parkeden 87-46 galip ayrıldı.

'Her oyuncak mutlu bir çocuk' projesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Karabük Demirkartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve oyuncusu Ziya Yalçın, "Bu Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı bir uygulama. Bize de mail olarak bildirdiler. Gerçekten güzel bir uygulama. Biz de mümkün olduğunca sosyal medyadan ve basın yoluyla duyurmaya çalıştık. Taraftarlar gelip sahaya oyuncak atacak. Biz de bu oyuncakları toplayıp federasyona göndereceğiz. Bu oyuncaklar Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırılacak. Bir nebze de olsa yaraya ilaç olmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukların mutlu olması. Devletimiz gerekeni yapıyor ama bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik" ifadelerini kullandı.

Karabük Demirkartal GSK aldığı galibiyetle puanını 12'ye yükseltirken Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayan karşılaşmayı kurum müdürleri, antrenörler ve sporseverler takip etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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