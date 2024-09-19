Karabük'te Gaziler Günü Spor Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karabük'te Gaziler Günü Spor Etkinliği

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü'nde gaziler ve öğrenciler spor etkinliklerinde buluştu.

19.09.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gaziler ile öğrenciler çeşitli spor etkinlikleri yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğinde Karabük Valiliği himayesinde hayata geçirilen 'Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarda' projesinde gaziler ile öğrenciler bir araya geldi.

Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gaziler, öğrenciler ile birlikte futbol, masa tenisi, basketbol, mini golf ve dart oynadı. Gazilerin yaptığı başarılı atışları, etkinliği tribünde izleyenlerden alkış aldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı da etkinlikte emeği geçen herkese gaziler adına teşekkür etti. Başkan Çorbacı, Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusuna Polatlı önlerinde tarihin en büyük yenilgisini yaşattığını söyleyerek, Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildiğini söyledi.

Gençler için gelecekte vatanın sorumluluğu onlara armağan edileceğini söyleyen Başkan Çorbacı, "Türk gençliğine yaraşır bir şekilde, durmadan çalışarak ilim ve irfanla bu yüce devleti layık olduğu yerlere getireceğinize, canınız pahasına koruyacağınıza inanıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı'ya Türkiye forması hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de katıldığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

19 Eylül Gaziler Günü, 19 Eylül Gaziler Günü, Etkinlikler, Basketbol, Savunma, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük'te Gaziler Günü Spor Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Gaziler Günü Spor Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement