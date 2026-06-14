Karabük\'te vatandaşlar milli maç heyecanını dev ekranda yaşadı

Karabük'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerine rağmen Yenişehir Yazlık Sineması'nda kurulan dev ekranda milli maç heyecanını birlikte yaşadı.

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında vatandaşlar, Türkiye- Avustralya karşılaşmasını izlemek için Yenişehir Yazlık Sineması'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı takip etmek üzere her yaştan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla ve formalarıyla dev ekranın kurulduğu alana geldi. Sabahın ilk saatlerine rağmen oluşan kalabalık, milli maç heyecanın duygusunu yaşadı.

Maçın Türkiye saati ile erken saatlere gelmesi sebebiyle annesinin kucağında uyuyan çocuklar da kameralara yansıdı. - KARABÜK