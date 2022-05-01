Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü - Son Dakika
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Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü

01.05.2022 00:29

- Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu horonlarla kutladılar Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

- Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü

38 yıl sonra gelen şampiyonluğu horonlarla kutladılar

KARABÜK - Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer 7'nci şampiyonluğuna imza attığı maç sonrası Trabzonlular Karabük'te sokaklara dökülerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda bordo-mavili taraftar 100. Yıl Mahallesi'nde maçın bitiş düdüğü ile birlikte meşaleler eşliğinde konvoy yaparak kentte şampiyonluk turu attı. Ellerinde bayraklarla Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar şampiyonluğun tadını saatlerce horon teperek geceniz ilerleyen saatlerine kadar doyasıya kutladı.

Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü
Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü
Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü
Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü
Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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