Karabük Üniversitesi Futbol Dünya Kupası Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Futbol Dünya Kupası Turnuvası sona erdi

30.09.2022 13:54

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen KBÜ Futbol Dünya Kupası Turnuvası tamamlandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen KBÜ Futbol Dünya Kupası Turnuvası tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan ülke takımları, Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda mücadele etti.

Toplam 21 ülkenin katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvada 20 maç oynandı.

Final maçında Suriye, Senegal'i ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Öğrenciler arasında kültürel kaynaşmayı sağlamak ve öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine olanak tanımak amacıyla düzenlenen turnuvayı izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Oynanan maçlar her sene olduğu gibi bu sene de çok heyecan verici geçti. Kazanan takım Suriye'yi ve turnuva başından beri yarışan bütün takımları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Suriye takımına şampiyonluk kupasını Rektör Polat verdi.

Final maçını, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, KBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Prof. Dr. İzzet Açar, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

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Kaynak: AA

Hasan Doğan, Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük Üniversitesi Futbol Dünya Kupası Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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