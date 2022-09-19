Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BESYO'nun uluslararası öğrencileri sporun ışığında, sevgi ve kardeşlik duygusuyla kaynaştırmak amacıyla düzenlediği organizasyon, Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda Türkiye ile Türkmenistan arasında oynanan maçla start aldı.

Kaynak: AA

Hasan Doğan, Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karabük Üniversitesi Dünya Kupası Turnuvası başladı - Son Dakika

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