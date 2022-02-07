Üye Girişi
Uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi - Son Dakika

Uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi

07.02.2022 02:24

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Senegal ile Mısır arasında oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçını seyretti.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Senegal ile Mısır arasında oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçını seyretti.

Senegal ile Mısır arasında oynanan maçı Rektör Prof. Dr. Refik Polat, üniversiteyi ziyaret eden Senegal Devlet Televizyonu RTS ekibi, Yunus Emre Enstitüsü temsilci heyeti ve uluslararası öğrencilerle KBÜ 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda izledi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Üniversitesinde öğrenim gören Senegalliler, takımlarının zaferini kutlamak için sokaklara dökülerek sevinç gösterilerinde bulundu.

Uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi
Uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi
Uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi

YORUMLAR
500

Karabük, Senegal, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
01:07 Tarih yazdılar! Afrika Uluslar Kupası'nda birinci Senegal
01:05 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden "insanlık dışı muamele" iddialarına yalanlama geldi
00:37 Son Dakika: Enerji Bakanı Dönmez'den Isparta'da devam eden elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Enerjisiz şebekemiz kalmadı
00:37 Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı
00:35 Rusya askeri birlikleri bölgeye yığdı! Ukrayna - Belarus sınırındaki hareketlilik uydudan görüntülendi
23:12 Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a şaşırtan hareket
23:11 Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 02:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası öğrenciler Senegal-Mısır maçını izledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement