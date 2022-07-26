Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek

Hentbolda geçen sezon Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, bütçe için gereken sponsor desteğinin bir hafta içinde bulunamaması halinde bu yıl 1. Lig'de devam etme kararı alındığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 3 aya yakın sürdürdükleri sponsor görüşmelerinde Süper Lig'de kalıcı olacak bir takım oluşturma bütçesine ulaşılamadığı belirtildi.

Destek olanlara teşekkür edilen açıklamada, "Kulüp yönetimi tarafından toplanan sponsorluk ile Süper Lig'de yer almanın mümkün olmadığı, geri kalan bütçe için gereken sponsor desteğinin bir haftalık zaman içerisinde bulunamaması halinde bu yıl 1. Lig'de devam etme kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Süper Lig'deki temsil haklarının başka ilin takımına devredilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çünkü bu kulüp Karabük ilinde yaşayan lise ve ortaokul öğrencilerini altyapısında barındıran bir kulüptür. Altyapı kategorisinde Türkiye derecesi yapan bu gençlerin hayali bir gün A takımda oynamak. Biz bu hayalleri asla bitirmeye razı olamazdık. Kulübümüzün gayesi Karabüklü gençlerin önünü açmak, onları önce eğitim sonra spor felsefesiyle topluma kazandırmaktır. Bizlere maddi manevi destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra şehrimizde Süper Lig maçlarını ekranları başından izlettirmek isteğimiz bu yıl gerçekleşmedi, bu yüzden sevincimiz belki yarım kaldı ama kulübümüz bu yıl da şampiyon olarak önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynayacaktır. Buna inancımız tamdır. Karabüklü sporseverleri eylül ayında başlayacak yeni serüvenimizde bizleri desteklemek için parkeye bekliyoruz."