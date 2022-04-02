Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet - Son Dakika
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Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet

02.04.2022 19:24
Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Göztepe'yi 32-29 yenerek play-off müsabakaları için önemli bir adım attı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Göztepe'yi 32-29 yenerek play-off müsabakaları için önemli bir adım attı.

Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü bu galibiyetle iç sahadaki son karşılaşmasını oynadı ve kalan son iki maçından sonra Süper Lig'e yükselmek için oynanacak play-off müsabakaları için avantaj elde etti.

Karabük Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan mücadelede Karabük temsilcisi rakibi Göztepe karşısında ilk yarıyı 14-11 önde kapatırken üstün oyununu maç boyunca devam ettirdi ve karşılaşmayı 32-29 kazandı. Bu galibiyetle Karabük Yenişehir GSK play-off'ları garantilerken play-off'larda avantajlı olabilmek için ligi ikinci sırada bitirmek istiyor.

Karşılaşma sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Karabük Yenişehir GSK Antrenörü Sinan Şener, kazandıkları bu maçın çok önemli olduğunu belirterek, "Göztepe'nin son maçı kaldı. Play-off oynayıp oynamayacağı o zaman belli olacak. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Bahçelievler BLD SK maçı bizim için çok önemli. O maçta kesinlikle galip gelmemiz ve play-off'lara ikinci olarak gitmemiz lazım. İkinci olarak play-off'lara gidersek iki puan ile gideceğiz. Karşılaşacağımız bir puan ve sıfır puana sahip takımları tecrübelerime dayanarak yeneceğimizi düşünüyorum. Yenersek Karabük Yenişehir GSK'yı Süper Lig'de göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'e yükselmenin tek başına bir şey ifade etmediğini ifade eden Şener, "Süper Lig'e yükseldikten sonra da destek çok önemli. Büyük destekler ve sponsorlar gerekiyor. Çünkü sadece buradaki gençlerle olmaz. Takviye yapmamız gerekecek. Takviyeler şuan elimizdeki kadrolardan daha büyük bütçeli olacak. İnşallah Karabük'ü güzel yerlere getiririz. Bize de destek verirler" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet
Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet
Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet
Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet
Karabük Yenişehir GSK'dan, Süper Lig yolunda altın gibi galibiyet

YORUMLAR
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Göztepe, Konyaspor maçına hazır Göztepe, Konyaspor maçına hazır Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Yenişehir, Play Off, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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