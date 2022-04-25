Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi'nde - Son Dakika
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Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi'nde

25.04.2022 10:53
Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi'nde

Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'ni ikinci tamamlamasının ardından oynadığı play-off maçları sonunda Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi.

Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'ni ikinci tamamlamasının ardından oynadığı play-off maçları sonunda Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi.

Tokat'ta düzenlenen play-off karşılaşmaları sonucunda Eskişehir Mihalıççık Spor Kulübü ve Ümraniye Belediye'nin ardından Karabük Yenişehir GSK, Erkekler Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Karabük Yenişehir GSK, Tokat'ta oynadığı karşılaşmalarda 1955 Batman Belediye, Ordu Gençlerbirliği ve Seyhan Belediyespor galibiyetleriyle Erkekler Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Vali Gürel, Karabük Yenişehir'i tebrik etti

Karabük Valiliği, Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü'nü Erkekler Süper Ligi'ne yükselme başarısı göstermesinden ötürü tebrik mesajı yayımladı.

Karabük Valiliği'nden yayımlanan mesajda, "İlimizi önümüzdeki sezonda Hentbol Erkekler Süper Lig'de temsil edecek Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sporcu, teknik heyet ve idarecilerimizi tebrik ederiz." İfadeleri yer aldı. - KARABÜK

Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi'nde
Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi'nde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabük Yenişehir GSK hentbol Erkekler Süper Ligi'nde - Son Dakika


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