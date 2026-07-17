Karacabey Belediyespor\'da 3 transfer birden

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Kerem Kaya, Furkan Kütük ve İbrahim Has ile 2'şer yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Karacabey Belediyespor Kahramanmaraş İstiklalspor'dan İbrahim Has, Giresunspor'dan Furkan Kütük ve Kahramanmaraş İstiklalspor'dan Kerem Kaya ile sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcularımız hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - BURSA