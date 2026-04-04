TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 4 Kastamonuspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Kastamonuspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Can Cengiz, Akın Karabacak, Erdoğan Çak
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Furkan Çil dk. 70), Muhammed Enes Yılmaz (Baran Ergül dk. 78), Mehmet Özdıraz (Enes Nas dk. 84), Osman Kocaağa (Sabrican Vural dk. 78), Berke Özgün, İbrahim Can Köse (Kayra Palabıyık dk. 84), Melik Derin, Fahri Pınar
Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Ozan Can Gür, Arda Rahan, Emir Açıkgöz (Kadir Ari dk. 46), Gökmen Özince (Doruk Paflak dk. 74), Oğuz Duman (Batuhan Günaldı dk. 46), Hasan Ayaroğlu, Gürkan Başkan (İsmail Bakkal dk. 67), Umut Uzun, Serdar Avkaroğlu, Rıdvan Tekkeşin (Ahmethan Köse dk. 67)
Goller: Yusuf Ziya Gümüş (dk. 22), Muhammed Enes Yılmaz (dk. 43), Mehmet Özdıraz (dk. 66, 69) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu (Kastamonuspor) - BURSA
