TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 4 Kastamonuspor: 0
TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 4 Kastamonuspor: 0

04.04.2026 20:59  Güncelleme: 21:00
TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında oynanan maçta Karacabey Belediyespor, Kastamonuspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker

Hakemler: Can Cengiz, Akın Karabacak, Erdoğan Çak

Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Furkan Çil dk. 70), Muhammed Enes Yılmaz (Baran Ergül dk. 78), Mehmet Özdıraz (Enes Nas dk. 84), Osman Kocaağa (Sabrican Vural dk. 78), Berke Özgün, İbrahim Can Köse (Kayra Palabıyık dk. 84), Melik Derin, Fahri Pınar

Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Ozan Can Gür, Arda Rahan, Emir Açıkgöz (Kadir Ari dk. 46), Gökmen Özince (Doruk Paflak dk. 74), Oğuz Duman (Batuhan Günaldı dk. 46), Hasan Ayaroğlu, Gürkan Başkan (İsmail Bakkal dk. 67), Umut Uzun, Serdar Avkaroğlu, Rıdvan Tekkeşin (Ahmethan Köse dk. 67)

Goller: Yusuf Ziya Gümüş (dk. 22), Muhammed Enes Yılmaz (dk. 43), Mehmet Özdıraz (dk. 66, 69) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu (Kastamonuspor) - BURSA

Kaynak: İHA

CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Köyünde, bahçesinde evi olanlara kötü haber Tek tek yıkılacak Köyünde, bahçesinde evi olanlara kötü haber! Tek tek yıkılacak
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
7 yıl sonra bir ilk Hindistan’dan ’İran’ kararı 7 yıl sonra bir ilk! Hindistan'dan 'İran' kararı

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
