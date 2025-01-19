Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor\'a 4-3 Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'a 4-3 mağlup oldu.
Hakemler: Lütfullah Aslan, İlker Ayten, Recep Gündüz
Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş (Hüseyin Arslan dk. 46), Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Koray Yağcı (Saruhan Fındıkçı dk. 70), Ömer Faruk Yücel (Hakan Öztürk dk. 70), Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın, Berke Özgün, Burak Albayrak (Fahri Pınar dk. 46), Ali Aydemir (Yusuf Ziya Gümüş dk. 81)
Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Aykut Emre Yakut (Oğuz Kocabal dk. 65), Atalay Yıldırım (Talha Bulut dk. 80), Yusuf Onur Arıkan (Mert Çayir dk. 80), Sirac Susancak, Alperen Pak (Hüseyin Çakmak dk. 85), Berkan Burak Turan, Ömer Faruk Ermeç (Arda Hacısalihoğlu dk. 85), Caner Hüseyin Bağ
Goller: Furkan Yasin Yalçın (dk. 3), Ali Aydemir (dk. 6), Niyazi Batuhan Salman (dk. 73 pen.) (Karacabey Belediyespor), Atalay Yıldırım (dk. 15 ve 18), Ömer Faruk Ermeç (dk. 40), Mert Çayir (dk. 90+3 pen.) (Arnavutköy Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Serhat Kot (dk. 61) (Karacabey Belediyespor), Ömer Faruk Ermeç (dk. 90+5) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Serhat Kot, Koray Yağcı, Hüseyin Arslan, Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor), Ömer Faruk Ermeç, Caner Hüseyin Bağ, Hakan Çinemre, Talha Bulut (Arnavutköy Belediyespor) - BURSA
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