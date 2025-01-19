Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor'a 4-3 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor'a 4-3 Yenildi

Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor\'a 4-3 Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta toplamda 7 gol atılırken, iki takımda 1'er kırmızı kart gördü.

19.01.2025 17:41  Güncelleme: 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'a 4-3 mağlup oldu.

Hakemler: Lütfullah Aslan, İlker Ayten, Recep Gündüz

Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş (Hüseyin Arslan dk. 46), Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Koray Yağcı (Saruhan Fındıkçı dk. 70), Ömer Faruk Yücel (Hakan Öztürk dk. 70), Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın, Berke Özgün, Burak Albayrak (Fahri Pınar dk. 46), Ali Aydemir (Yusuf Ziya Gümüş dk. 81)

Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Aykut Emre Yakut (Oğuz Kocabal dk. 65), Atalay Yıldırım (Talha Bulut dk. 80), Yusuf Onur Arıkan (Mert Çayir dk. 80), Sirac Susancak, Alperen Pak (Hüseyin Çakmak dk. 85), Berkan Burak Turan, Ömer Faruk Ermeç (Arda Hacısalihoğlu dk. 85), Caner Hüseyin Bağ

Goller: Furkan Yasin Yalçın (dk. 3), Ali Aydemir (dk. 6), Niyazi Batuhan Salman (dk. 73 pen.) (Karacabey Belediyespor), Atalay Yıldırım (dk. 15 ve 18), Ömer Faruk Ermeç (dk. 40), Mert Çayir (dk. 90+3 pen.) (Arnavutköy Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Serhat Kot (dk. 61) (Karacabey Belediyespor), Ömer Faruk Ermeç (dk. 90+5) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Serhat Kot, Koray Yağcı, Hüseyin Arslan, Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor), Ömer Faruk Ermeç, Caner Hüseyin Bağ, Hakan Çinemre, Talha Bulut (Arnavutköy Belediyespor) - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor'a 4-3 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
16:35 Trump’ın Göreve Başlaması ve Filistinlileri Göçe Zorlama Planı Trump'ın Göreve Başlaması ve Filistinlileri Göçe Zorlama Planı
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:29:29. #1.13#
SON DAKİKA: Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor'a 4-3 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.