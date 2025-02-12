TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Berat Çelik, Yusuf Şimşek, Muhammet Munir Dadı
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan -Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Hakan Öztürk dk. 67), Abdullah Balıkçı (Emre Oymak dk. 67), Muhammed Enes Yılmaz, Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın (Furkan Balaban dk. 90), Berke Özgün (Muhammet Talha Çat dk. 90), Burak Albayrak, Ali Aydemir (Koray Yağcı dk. 87), Fahri Pınar
Diyarbekirspor: Cantuğ Temel, Yasin Elmas (Emrullah Sayar dk. 55), Güray Fırat, İbrahim Halil Öner, Serkan Yıldız, İlker Sayan (Ömer Çiçek dk. 79), Muhammed Eren (Halit Çokyaşar dk. 55), Ömercan Öndaş, Kağan Miray Bağış, Mansur Çalar (Mutlu Aksu Doğan dk. 90), Görkem Güven
Goller: Berke Özgün (dk. 45+2), Muhammed Enes Yılmaz (dk. 49) (Karacabey Belediyespor), Emrullah Sayar (dk. 90+3) (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Furkan Metin, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Karacabey Belediyespor) - BURSA
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor, Diyarbekirspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?