STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Berat Çelik, Yusuf Şimşek, Muhammet Munir Dadı
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 67 Hakan Öztürk), Abdullah Balıkçı (Dk. 67 Emre Oymak), Muhammed Enes Yılmaz, Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın (Dk. 90 Furkan Balaban), Berke Özgün (Dk. 90 Muhammet Talha Çat), Burak Albayrak, Ali Aydemir (Dk. 87 Koray Yağcı), Fahri Pınar
DİYARBEKİRSPOR: Cantuğ Temel - Yasin Elmas (Dk. 55 Emrullah Sayar), Güray Fırat, İbrahim Halil Öner, Serkan Yıldız, İlker Sayan (Dk. 79 Ömer Çiçek), Muhammed Eren (Dk. 55 Halit Çokyaşar), Ömercan Öndaş, Kağan Miray Bağış, Mansur Çalar (Dk. 90 Mutlu Aksu Doğan), Görkem Güven
GOLLER: Dk.45+2 Berke Özgün, Dk. 49 Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor), Dk.90+3 Emrullah Sayar (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Furkan Metin, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Karacabey Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 22'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor, Diyarbekirspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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