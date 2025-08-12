Karacaören'de Halı Saha Turnuvası'nın Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
Karacaören'de Halı Saha Turnuvası'nın Şampiyonu Belli Oldu

Karacaören\'de Halı Saha Turnuvası\'nın Şampiyonu Belli Oldu
12.08.2025 13:19
Kuloğullarıspor, 6. Karacaören Halı Saha Turnuvası'nda şampiyonluk kupasını kazandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'nde geleneksel hale gelen halı saha futbol turnuvası bu yıl da nefes kesti. 7'den 70'e tüm mahalle sakinlerinin ve çevre ilçelerden gelen binlerce sporseverin tribünleri doldurduğu müsabakalar, Süper Lig karşılaşmalarındaki heyecanı aratmazken turnuvanın şampiyonu Kuloğullarıspor oldu.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen turnuvaya 4 ilçeden 18 takım katıldı. 7 Temmuz'da başlayan turnuvanın finalinde Kuloğullarıspor ile FC Galaxy takımları karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede daha önce birden fazla final müsabakası oynayan ancak bir türlü şampiyon olamayan Kuloğullarıspor, rakibini 3-2 mağlup ederek bu sene şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Şampiyonluk maçının ardından büyük sevinç yaşayan Kuloğullarıspor takımı ve taraftarları kupalarını Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş'ın elinden aldı.

Tüm müsabakaları kaçırmadan izlediğini kaydeden 75 yaşındaki Ahmet Yalçın, "Tüm maçları kaçırmadan hepsine geldim. Çok kalabalık ve heyecanlı müsabakalar oldu. Diğer profesyonel maçlarda bile bu kadar heyecan olduğunu düşünmüyorum maçlar çok zevkliydi" dedi.

Karacaören Futbol Turnuvası'nın Süper Lig müsabakalarından bile daha heyecanlı olduğunu belirten Adem Kayalı, "Bu turnuva her sene düzenleniyor ve çok güzel oluyor. Bu sene 6'ncısı gerçekleştirildi. Süper Lig maçlarını izlerken bile bu kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum ama bu turnuvanın hem kalabalığını hem seyircisinin coşkunu anlatmaya bile gerek yok. Düzenlenmesine katkı sunan herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

İstanbul'dan Aydın'a final müsabakası için geldiğini belirten Muzaffer Akçay, "Centilmence bir final müsabakası oldu. Kuloğulları maçı 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Yenipazar takımı da güzel bir maç çıkarttı. Biraz gerginlikler oldu. Olmasa çok daha iyi olacaktı ama final maçında bu tür olaylar olağandır. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Haftalarca bu müsabakaları takip ettim ve final maçını tatilime denk getirerek İstanbul'dan bu maçı izlemeye bu heyecana ortak olmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Kuloğullarıspor Takımı oyuncusu, "Çok güzel bir maç oldu. Taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Takımımın galip gelmesine ben de gol atarak katkı sağladığım için çok mutluyum. İyiydik, kazandık ve şampiyon olduk" dedi.

Kuloğulları Mahallesi'nden Nazan Uçar, "Her seferinde final oynayıp birinci olamıyorduk. Bu sefer çok şükür başardık ve turnuvanın şampiyonu olduk. Çok gergin maçlar da yaşandı ama şükür ki kazasız belasız turnuvamız sona erdi" diye konuştu.

"Her maçı ortalama 2 bin kişi ile oynadık"

Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan ise her maçı büyük bir seyirci kalabalığı ile oynadıklarını kaydetti. Muhtar Kıroğlan, "Turnuvamız ilçeler ve mahalleler arası kardeşliğin dostluğun ön plana çıktığı bir organizasyon. Bu sene 6'ıncısını düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Turnuvaya 4 ilçeden 18 takım katılım sağladı. İnşallah seneye daha da fazla takımla daha güzel bir organizasyon yapacağız. Her maçımızı ortalama bin 500-2 bin kişi ile oynadık. 7'den 70'e herkes burada. Çocuklarımızdan 70-80 yaşındaki dedelerimizin, ninelerimizin gönül rahatlığı ile izleyebildiği her bölgeden güzel insanların olduğu bir turnuva gerçekleştirdik. Katılan tüm takımlarımıza ve izlemeye gelen seyircilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk sevinci maç bitiminde sahadan mahalle meydanına taşındı. Taraftarlar ve futbolcular, gecenin ilerleyen saatlerine kadar mahalle meydanında şampiyonluklarını kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacaören, Yenipazar, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

