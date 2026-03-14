Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yakaladı
Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yakaladı

14.03.2026 22:13
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

ONUACHU TEK ATTI, MAÇI KAZANDIRDI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Ligde üst üste 8 maçta da ağları havalandıran Nijeryalı golcü, toplamda 21'nci golünü attı. Onuachu, attığı golün ardından tribünlere hafta içinde hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ın formasını gösterdi.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü kez kazanan Trabzonspor, 57 puana yükselerek Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Son 3 maçta kazanan Çaykur Rizespor, 30 puanda kaldı. Ligin gelecek maç haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
